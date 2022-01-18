Медведев прокомментировал отсутствие Джоковича на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал отсутствие серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Его слова приводит журналист Мусаб Абид в Twitter.

«Я люблю вызовы, поэтому по возможности я бы с удовольствием сыграл с ним здесь, может быть, в его любимом финале, на арене Лэйвера, даже если бы он меня обыграл. Это приятный вызов, мне нравятся такие преграды в карьере», — заявил Медведев. Россиянин вспомнил, как в 2021 году хотел победить сербского соперника, но не смог реализовать это желание. Медведев также подчеркнул, что отсутствие Джоковича никак не повлияет на его подход к турниру.

Ранее Медведев высказался о скандальной ситуации вокруг сербского теннисиста. По словам россиянина, Джоковича нужно пустить в Австралию, если у него справедливый медотвод от вакцинации от коронавируса. В противном случае, по мнению Медведева, серба не должно быть на турнире.

16 января Джокович был депортирован из Австралии после повторного аннулирования визы. Сербу запретили посещать страну в течение трех лет. Спортсмен признался, что крайне разочарован этим решением.