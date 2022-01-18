Минздрав утвердил перечень противопоказаний для вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения утвердило перечень противопоказаний для прививки от коронавируса. Документ, подписанный главой ведомства Михаилом Мурашко, опубликован на официальном портале правовой информации. Среди причин для отвода вакцинации — аллергия, осложнения после первой прививки, острые инфекции и хронические заболевания в стадии обострения. Для ряда препаратов установлены отдельные иные ограничения.

Утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 Михаил Мурашко министр здравоохранения РФ

В начале декабря «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что Минздрав готовит расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса.

Россияне с рассеянным склерозом попросили министерство уточнить перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19 и включить их заболевание в список.

Также главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк рассказал об отсутствии противопоказаний для вакцинации при расстройствах психики. Он отметил, что пациенты вакцинируются добровольно. Специалисты проводят разъяснения, рассказывают о принципах работы вакцины и важности прививок.

Бессрочные противопоказания

К бессрочный противопоказаниям для вакцинации, согласно перечня, относятся аллергия, тяжевые осложнения после предыдущей прививки, такие как анафилактический шок, судорожный синдром, повышение температуры выше 40 градусов, отечность и гиперемия в месте инъекции.

Также медотвод могут получить россияне с индивидуальной непереносимостью компонентов вакцины.

Противопоказания на определенный срок

В перечне Минздрава указаны противопоказания, устанавливаемые на определенный срок. К таковым относятся острые инфекционные заболевания, протекающие в тяжелой и средней тяжести степени, обострение хронических болезней. Также вакцинация противопоказана две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.

Не следует делать прививку лицам, болеющим ОРВИ в легкой форме и инфекционными заболеваниями желудочно-кишечного тракта до нормализации температуры тела.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева назвала в разговоре с «Лентой.ру» основные противопоказания к вакцинации против COVID-19. По ее словам, основными противопоказаниями являются любые хронические заболевания в стадии обострения, например, декомпенсация сахарного диабета.

Иные противопоказания

Для пациентов, имеющих злокачественные новообразования, противопоказана вакцинация препаратами «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н» и «Ковивак».

Не делаю прививку «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н», «Спутником Лайт», «Спутником М», «Гам-ковид-вак-лио» и «Ковиваком» беременным и кормящим женщинам.

«Гам-ковид-вак-лио», «Спутник М», «Эпиваккорона-Н» и «Ковивак» противопоказан лицам старшего возраста. Вакцины не вводятся несовершеннолетним, за исключением «Спутника М» — но в этом случае противопоказанием является возраст до 12 лет.

Также в перечне Минздрава указаны иные противопоказания, определенные инструкциями по медицинскому применению препаратов.

Через год после начала массовой вакцинации Россия достигла коллективного иммунитета на уровне почти 64 процентов. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, уровень коллективного иммунитета в России составляет 63,7 процента, вакцинация первым компонентом проведена 80,2 миллиона раз, двумя — более 76,7 миллиона. Среди пожилых россиян полностью привились 49,7 процента жителей, первую вакцину сделали 51,5 процента.

