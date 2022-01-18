Диетолог назвала полезную утреннюю привычку

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова в интервью радио Sputnik назвала простую и при этом полезную привычку, придерживаясь по утрам которой можно значительно улучшить состояние своего здоровья.

Она посоветовала ежедневно выпивать натощак стакан воды. Эксперт уверяет, что это помогает организму проснуться и запустить пищеварительную систему. Кроме того, при этом нормализуется микрофлора кишечника, очищается кожа, а настроение становится лучше.

Однако она предупредила, что чтобы данный совет действительно работал, необходимо, чтобы вода была комнатной температуры, либо теплее, но ни в коем случае не холодной. Более теплую жидкость стоит пить тем, у кого имеются боли в животе, отметила медик. Любителям добавлять в воду апельсиновый или лимонный сок она порекомендовала в начале убедиться, в отсутствии у них заболеваний желудочно-кишечного тракта.

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