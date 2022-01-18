Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Диетолог назвала полезную утреннюю привычку

Диетолог Дианова посоветовала ежедневно выпивать натощак стакан воды

Фото: Pixabay

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова в интервью радио Sputnik назвала простую и при этом полезную привычку, придерживаясь по утрам которой можно значительно улучшить состояние своего здоровья.

Она посоветовала ежедневно выпивать натощак стакан воды. Эксперт уверяет, что это помогает организму проснуться и запустить пищеварительную систему. Кроме того, при этом нормализуется микрофлора кишечника, очищается кожа, а настроение становится лучше.

Однако она предупредила, что чтобы данный совет действительно работал, необходимо, чтобы вода была комнатной температуры, либо теплее, но ни в коем случае не холодной. Более теплую жидкость стоит пить тем, у кого имеются боли в животе, отметила медик. Любителям добавлять в воду апельсиновый или лимонный сок она порекомендовала в начале убедиться, в отсутствии у них заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Ранее химики Томского политехнического университета (ТПУ) предложили очищать водоемы с помощью мусора. Российские ученые выяснили, что использованные медицинские маски и одноразовые простыни способны устранить разливы нефтепродуктов.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России назвали срок начала спада заболеваемости омикроном
Глава «Росатома» раскрыл причины затора судов в Арктике
Названы неожиданные признаки рака желудка
Диетолог посоветовала перестать худеть
Россиянам объяснили причины для изъятия жилья
Россия решила эвакуировать дипломатов из Украины
Диетолог назвала полезную утреннюю привычку
Посол заявил об отказе Германии считать Украину «великой европейской нацией»
В Аргентине из черепахи достали десять видов пластика
Российским компаниям предрекли кибератаки после задержания хакеров из REvil
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter