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В ЦРУ нашли объяснения возникновения «гаванского синдрома» у дипломатов

Politico: ЦРУ сочло маловероятной версию о причастности врагов США к «гаванскому синдрому»

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США сочло маловероятной версию о причастности врагов или секретного оружия к большинству случаев проявления «гаванского синдрома» у дипломатов. Об этом сообщает издание Politico, со ссылкой на источники.

Высокопоставленный представитель управления рассказал, что разведка нашла объяснение значительной части зарегистрированных случаев таинственного недуга. Их можно объяснить медицинскими, экологическими или техническими факторами, включая ранее не диагностированные заболевания. Притом в ЦРУ считают маловероятной версию о злонамеренном вреде американским дипломатам «в мировом масштабе».

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«Нет единого объяснения большому числу зарегистрированных случаев по всему миру. Мы не видим глобальной кампании со стороны иностранных агентов», — отметил источник, заявив, что несмотря на это, ЦРУ еще не готово полностью отказаться от версии, где враждебно настроенное государство использует специальное устройство, вызывающее головные боли, тошноту, потерю слуха и расстройство равновесия.

Ранее члены дипмиссии США в Женеве и Париже столкнулись с последствиями «гаванского синдрома». По крайней мере один из дипломатов с подозрением на заболевание был направлен в Соединенные Штаты для госпитализации.

На симптомы «гаванского синдрома» жаловались с конца 2016 года и сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе. После этого Вашингтон выслал 15 кубинских дипломатов из-за неспособности островного государства принять надлежащие меры для защиты американского персонала. Агентство Associated Press тогда получило аудиозапись атаки и описало ее как «высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске».

В конце апреля сообщалось, что американцы расследуют около 60 случаев неизвестного недуга у правительственных сотрудников в Майами. Позже стало известно о подобных инцидентах с американскими дипломатами в Вене. В сентябре ЦРУ США эвакуировало разведчика из Сербии из-за неврологических приступов, похожих на симптомы «гаванского синдрома».

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Анжелика Бережная
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