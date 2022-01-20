Идрак Мирзализаде продал на аукционе аннулированный российский вид на жительство

Белорусский стендап-комик Идрак Мирзализаде продал на аукционе свой аннулированный вид на жительство в России. Об этом сообщает Mash в Telegram .

Отмечается, что аукцион прошел во время концерта Мирзализаде на Бали. Изначально комик выставил на продажу документ в виде невзаимозаменяемого токена (NFT), но за предложенную цену в 15 тысяч долларов (1,15 миллиона рублей) согласился отдать и физический носитель.

Личность покупателя не раскрывается.

О том, что Мирзализаде решил выставить на аукцион свой аннулированный вид на жительство в России, стало известно 18 декабря. Уточнялось, что документ будет представлен в NFT-версии.

Ранее адвокат стендапера Сергей Бадамшин рассказал о намерении попросить Мосгорсуд сократить срок запрета на въезд Мирзализаде на территорию России до одного года. Такое заявление он сделал после того, как в инстанции отклонили апелляционную жалобу комика об отмене запрета на пребывание в стране.

В конце августа МВД признало нежелательным нахождение Мирзализаде в России из-за его шутки, прозвучавшей в эфире YouTube-шоу «Разгоны». У артиста аннулировали вид на жительство в России, а также ему пригрозили депортацией на родину и запретили въезд в страну. Позднее артист решил обжаловать это решение.