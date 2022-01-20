Посол в ФРГ объяснил сосредоточение российских войск на границе с Украиной

Сосредоточение российских войск на границе с Украиной — реакция на поставки Западом оружия Киеву. Об этом в интервью газете Nordkurier заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Мы реагируем на то, что наши западные партнеры по переговорам наводняют Украину оружием», — отметил дипломат, добавив, что это «абсолютное право» российской стороны.

Нечаев обратил внимание, что вблизи российских границ проводятся много украинских военных учений, а в Румынии и Польше НАТО «устанавливает угрожающие ракетные комплексы». «Эти вооружения интерпретируются Западом как оборонительные системы, но их очень быстро можно превратить в наступательные», — указал посол.