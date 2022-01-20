В Белоруссии признали экстремистским российский протестный Telegram-канал

Суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистским российский Telegram-канал «Протестная Россия — Общероссийский оппозиционный чат», занимающимся освещением оппозиционных акций и других резонансных политических событий. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии.

Согласно решению суда, отныне белорусам запрещено состоять в этом чате, а также хранить и распространять любые информационные материалы, которые были опубликованы в нем. «Хранение экстремистских материалов, а равно подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, преследуется по закону», — говорится в сообщении ведомства.

Решение о введении уголовной ответственности за подписку на «экстремистские» Telegram-каналы в Белоруссии было принято в конце октября 2021 года. По соответствующей статье Уголовного кодекса граждан могут осудить на срок до семи лет. Любой автор или читатель соответствующего ресурса, согласно белорусским законам, автоматически считается участником экстремистского формирования.

В течение осени в список запрещенных в стране ресурсов вошли каналы лидера оппозиции Светланы Тихановской, NEXTA и даже «чат любителей песен Виктора Цоя». Кроме того, силовики признали экстремистским все онлайн-площадки главного правозащитного проекта республики «Весна».