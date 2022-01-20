Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Белоруссии признали экстремистским российский протестный Telegram-канал

Суд в Белоруссии запретил Telegram-канал «Протестная Россия»

Фото: Unsplash

Суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистским российский Telegram-канал «Протестная Россия — Общероссийский оппозиционный чат», занимающимся освещением оппозиционных акций и других резонансных политических событий. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии.

Согласно решению суда, отныне белорусам запрещено состоять в этом чате, а также хранить и распространять любые информационные материалы, которые были опубликованы в нем. «Хранение экстремистских материалов, а равно подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, преследуется по закону», — говорится в сообщении ведомства.

Материалы по теме:
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества» Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества»Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
9 августа
«ОМОН зверствовал» Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
«ОМОН зверствовал»Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
11 августа

Решение о введении уголовной ответственности за подписку на «экстремистские» Telegram-каналы в Белоруссии было принято в конце октября 2021 года. По соответствующей статье Уголовного кодекса граждан могут осудить на срок до семи лет. Любой автор или читатель соответствующего ресурса, согласно белорусским законам, автоматически считается участником экстремистского формирования.

В течение осени в список запрещенных в стране ресурсов вошли каналы лидера оппозиции Светланы Тихановской, NEXTA и даже «чат любителей песен Виктора Цоя». Кроме того, силовики признали экстремистским все онлайн-площадки главного правозащитного проекта республики «Весна».

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Михаил Кириллов
Обсудить
Последние новости
В России ополчились на криптовалюту
Блинкен назвал «Северный поток-2» рычагом давления на Германию и США
Слова Байдена о «небольшом вторжении» России на Украину сочли катастрофой
Русской кухне предрекли полное исчезновение
США вывели большую часть военного контингента с Ближнего Востока
Центробанк уточнил детали запрета криптовалют в России
Мать Бузовой раскрыла правду о пластике дочери
На трассе в Чехии столкнулись 36 автомобилей
Российский «Млечный путь» отследит в космосе объекты от пяти сантиметров
Бортпроводник рассказал про распорядок дня членов экипажа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter