На Украине обвинили ФРГ в высокомерии из-за отставки главкома ВМС

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник увидел высокомерие немецкой политики в ситуации с бывшим командующим Военно-морскими силами (ВМС) ФРГ Кая-Ахима Шенбаха, который заявил, что Крым не вернется под контроль Киева. С таким обвинением дипломат выступил в Twitter.

«Немецкое высокомерие и мания величия. Хотя Украина приветствует своевременную отставку командующего немецким ВМС Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Немецкое правительство должно изменить курс относительно Киева», — написал украинский посол.

Мельник ранее отмечал, что слова экс-главкома Шенбаха «повергли всю украинскую общественность в глубокий шок». Он подчеркнул, что произошедшая ситуация «серьезно ставит под вопрос международный авторитет и надежность Германии, причем не только с украинской точки зрения».

Шенбах в ходе конференции индийского института оборонных исследований заявил, что Крым «никогда не вернется» в состав Украины. Его слова вызвали резкую критику со стороны украинских властей, в Минобороны Германии также подчеркнули, что категорически не согласны с позицией Шенбаха относительно принадлежности полуострова.

После этого Шенбах сообщил, что уходит в отставку. По его словам, он подал прошение об отставке, и министр обороны Кристин Ламбрехт его одобрила. На Украине это решение поприветствовали. Шенбаха также внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

