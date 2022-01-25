Российский фондовый рынок закрылся ростом

Торги на российском фондовом рынке во вторник, 25 января, закрылись незначительным ростом основных индексов, свидетельствуют данные площадки. Индекс Мосбиржи к закрытию подрос на 0,73 процента, РТС — на 0,67 процента.

Поддерживающим фактором выступила ситуация на рынке энергоносителей, Brent приближалась к 87 долларам за баррель, однако этого не хватило для существенного роста рынка. Лидерами торгов выступили бумаги TCS Group и ЛСР, рост которых составил 5 и 3,3 процента соответственно. Хуже рынка торговались ПИК и X5 Retail Group, упавшие на 12,6 и 6 процента.

На вечерних торгах курс доллара достигал 79,14 рубля, курс евро — 89,19 рубля. Коррекционный рост продолжается после крупного обвала в начале недели. В разговоре с РБК аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев подчеркнул, что пока ситуация на рынке будет целиком зависеть от геополитики. Однако он считает, что у рубля есть потенциал к сильному укреплению, если ситуация нормализуется.

Ранее сообщалось, что новые ограничения против России могут затронуть сырьевой и оружейный экспорт, а также дипломатические контакты. Санкции подразумевают перекрытие российских торговых путей, экспорта сырья и оружия по всему миру, а также сокращение числа сотрудников российских дипломатических миссий. Ожидаемые экономические потери России от новых санкций оценивают в 50 миллиардов долларов.

Также стало известно, что США разрабатывают план по газовой диверсификации поставок в Европу в случае, если Россия решит использовать поставки газа в качестве инструмента давления на Европу.

При этом американский фондовый рынок вновь упал. Индекс Dow Jones Industrial Average снижается 2,08 процента, Standard & Poor's 500 теряет 2,49 процента, а Nasdaq Composite просел на 2,38 процента.