Оценены последствия конфликта на Украине для мировой экономики

В случае конфликта России и Украины мир столкнется с ростом стоимости энергоносителей и высоким уровнем инфляции. Так последствия возможной эскалации оценила в эфире Bloomberg TV первый заместитель директора — распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

«Это вызывает серьезную озабоченность. Уровень общей инфляции растет везде из-за высокой стоимости энергии, и этот конфликт может только разогнать цены дополнительно. Поэтому это один из основных рисков», — заявила Гопинат.

О военной угрозе Украине со стороны России в последние недели заявляют страны Запада. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил, что Москва подготовила план молниеносной войны с Украиной. С обвинениями в агрессии активно выступают и США, анонсируя серьезные санкции.

Москва, в свою очередь, сообщает об обеспокоенности действиями Вашингтона по нагнетанию напряженности вокруг Украины. «То, что происходит и информационно, и де-факто со стороны США, нагнетание напряженности, здесь ничего не меняется. Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.