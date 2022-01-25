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Канада призвала семьи дипломатов на Украине покинуть страну

Канада призвала супругов и детей дипломатов на Украине покинуть страну
Участники акции протеста предпринимателей возле здания Верховной Рады в Киеве

Участники акции протеста предпринимателей возле здания Верховной Рады в Киеве. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Канада призвала семьи дипломатов, работающих в диппредставительстве страны в Киеве, покинуть Украину. Об этом пишет издание The Globe and Mail со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного источника в правительстве, супругов и детей дипломатического персонала Канады в возрасте до 18 лет просят покинуть страну. The Globe and Mail не раскрывает имя своего информатора, «потому что он не уполномочен публично говорить о переезде».

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Ранее покинуть Украину также призвали власти Японии, Нидерланды, Австралия, Германия, США и Великобритания.

На фоне сообщений об эвакуации посольств Пентагон объявил о готовящейся переброске 8,5 тысячи американских военных в Европу для усиления НАТО. Официальный представитель военного ведомства Джон Кирби уточнил, что окончательное решение еще не принято, но после получения соответствующего приказа солдаты прибудут в назначенные точки в течение пяти суток.

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Виктория Кондратьева
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