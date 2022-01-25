Тарасова прокомментировала непопадание Коляды на Олимпиаду в Пекине

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала непопадание российского фигуриста Михаила Коляды в состав мужской сборной России на Олимпиаду в Пекине. Об этом сообщает Sport24.

«Жаль, что мы не увидим Коляду на Играх. Везение рано или поздно заканчивается», — отметила эксперт. Тарасова пожелала удачи Евгению Семененко, который заменит трехкратного чемпиона России на Олимпиаде.

О том, что Коляда не попал в окончательную заявку сборной страны на Олимпиаду, стало известно ранее 25 января. Полный список атлетов, которые отправятся в Пекин, был опубликован на сайте Олимпийского комитета России.

16 января «Матч ТВ» сообщил, что Коляда может остаться без участия в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Против участия в них 26-летнего спортсмена оказался тренерский совет Федерации фигурного катания России.

На счету Коляды две бронзовые медали чемпионатов Европы и третье место на чемпионате мира. Он завоевал серебро на Олимпиаде в Пхенчхане в командных соревнованиях.