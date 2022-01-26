Перечислены восемь эффективных препаратов против омикрона

Ученые Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете провели исследование, по итогам которого перечислили восемь лекарственных средств, демонстрирующих эффективность против омикрон-штамма COVID-19. Результаты изыскания опубликованы в журнале Cell Research.

Среди таких препаратов — противовирусные средства, показавшие свою эффективность в борьбе с предыдущими штаммами коронавируса. Это EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), апротинин, камостат, нафамостат, рибавирин, ремдезивир, фавипиравир и PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида).

Что показало исследование?

В ходе исследования клеточных культур ученые обнаружили, что омикрон и предыдущие штаммы коронавируса проявили чувствительность к этим восьми препаратам.

Кроме того, авторы исследования обнаружили причину, по которой заразившиеся омикроном люди реже болеют в тяжелой форме. Ученые полагают, что это связано с чувствительностью этого штамма к подавлению так называемого интерферонового ответа, присутствующего во всех клетках организма.

Средства от Центра Гамалеи

Препарат на основе моноклональных антител, который разрабатывают российские ученые из Центра имени Гамалеи, тоже эффективен против омикрона, заявлял глава Центра, академик РАН Александр Гинцбург. В декабре он рассказал, что клинические исследования нового лекарства планируется начать после новогодних праздников, они продлятся три месяца.

От заражения омикроном позволит защититься назальная вакцина от COVID-19, отмечал ученый. Он объяснил, что вводимая внутримышечно вакцина «Спутник V» способна защитить от тяжелого течения болезни, но не от инфицирования, как это делает назальный препарат.

Клинические испытания назальной вакцины начнутся на следующей неделе. Первые две фазы испытаний займут три месяца, в них примут участие несколько сотен добровольцев. Для третьей фазы будут набраны еще около 1,5-3 тысяч человек. При этом запустить вакцину в гражданский оборот можно будет уже по окончании первых двух фаз испытаний, если за это время будет подтверждена безопасность и эффективность препарата.

Вакцины против омикрона

Александр Гинцбург оценивал эффективность российской вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса на уровне около 75 процентов. Если же человек сделал повторную прививку «Спутником Лайт», то защита к омикрон-штамму будет стопроцентная.

По его данным, эффективность «Спутника V» у не сделавших повторную прививку граждан через полгода составила примерно 56-57 процентов. Гинцбург указал, что эффективность российской вакцины против омикрон-штамма снижается в восемь раз, однако данных показателей достаточно для защиты, поскольку у других вакцин эффективность снижена в 21 раз.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова отмечала, что российская вакцина «Спутник V» в силу своей конфигурации оказалась эффективнее против омикрон-штамма коронавируса по сравнению с ее западными аналогами.

Антитела после двух вакцинаций BioNTech-Pfizer также показали значительно сниженную эффективность против омикрона, однако после третьей дозы она в некоторой степени восстанавливается. Тем не менее, компания работает над обновлением препарата для борьбы с омикроном, он будет готов в марте. Компания Moderna в начале года тоже приступила к испытаниям специальной вакцины от омикрон-штамма.

Что касается российского «Спутника V», то глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что препарат не нуждается в модификации под омикрон-штамм. Тем не менее, Центр Гамалеи все же начал работу по обновлению «Спутника V», образец новой версии вакцины уже готов, а заменить существующий вариант препарата можно за два с половиной-три месяца.

Омикрон в России

По данным на 25 января, в России выявлено 5889 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса в 68 регионах страны. Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом почти 90 процентов выявленных случаев омикрона пришлось на тех, кто заразился внутри страны. Не были вакцинированы почти 70 процентов пациентов с омикрон-штаммом, подчеркнула она. Однако удельный вес дельта-штамма остается достаточно высоким.

Как заявлял глава Минздрава Михаил Мурашко, в России в настоящее время ведется разработка и клинические испытания ряда новых препаратов для лечения коронавирусной инфекции. При этом те препараты, которые уже включены в методические рекомендации Минздрава по лечению COVID-19, применимы как в случае со штаммом дельта, так и с омикроном.

Иммунолог Николай Крючков считает, что новая волна COVID-19 может достичь пика в стране через две-три недели. По его словам, рост заболеваемости будет продолжаться еще 2,5-3 недели.

Дальше упремся в потолок и пойдем вниз. Причем, в два — два с половиной раза медленнее, чем начался взлет. И пока не понятно, когда этот хвост прервется Николай Крючков иммунолог

При этом он допустил, что пятая волна коронавируса может плавно перейти в шестую: через полтора месяца может вновь произойти подъем за счет того, что в России активно распространится разновидность омикрон-штамма ВА2, которая в Дании дала огромный скачок заболеваемости.