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Стало известно о потасовке между Карпиным и Дзюбой на сборах «Зенита»

Ловчев о потасовке между Валерием Карпиным и Артемом Дзюбой: их чуть ли не разнимали
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о потасовке между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Его цитирует «Матч ТВ».

По словам Ловчева, инцидент произошел давно, во время одного из сборов петербургской команды в Объединенных Арабских Эмиратах. Дзюба постоянно рассказывал, что Карпин в него не верит как в футболиста, и отношения у них не складываются. Тренеру не понравились такие высказывания игрока. «У них произошла чуть ли не драка, как мне стало известно, их чуть ли не разнимали там», — поделился Ловчев.

22 января Карпин высказался о вероятности возвращения нападающего в сборную России. Специалист заявил, что ему непонятна фраза футболиста о том, что он готов пойти навстречу сборной. «Что это значит? Он футболист "Зенита", пускай тренируется и играет. Каждый должен заниматься своим делом», — посчитал тренер.

В декабре прошлого года Дзюба заявил, что готов пойти на примирение с Карпиным ради возвращения в национальную команду. Он отметил, что готов вернуться в сборную, если там исчезнут подковерные игры.

В сентябре Дзюба отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи квалификации к чемпионату мира-2022. Форвард мотивировал это тем, что находится в неоптимальной форме.

Дарья Коршунова
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