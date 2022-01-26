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В Госдуме осудили ответ Запада на предложения России по безопасности

Депутат ГД Никонов назвал ответ Запада на предложения РФ по безопасности отрицательным
Вячеслав Никонов

Вячеслав Никонов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Первый замглавы комитета Государственной Думы (ГД) по международным делам Вячеслав Никонов выступил с предложением признать ответ Запада по гарантиям безопасности «однозначно отрицательным», сообщает РИА Новости.

Депутат осудил ответ Запада на предложения России и назвал его отрицательным. Он ответил, что скоро станет известна позиция России по документам, которые ей предоставили. «Похоже, начнем с вооружения самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик», — подчеркнул он.

Никонов также оценил предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга восстановить миссии в Москве и Брюсселе. Депутат отметил, что российскому представительству в Североатлантическом альянсе на протяжении многих лет не позволяли работать, поэтому сейчас возобновлять нечего.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия отказывается принимать ответ США на представленные ею гарантии безопасности. По его словам, Москву не удовлетворяет подобный ответ. Сенатор подчеркнул, что Штаты собрали в кучу «свои фантазии и претензии».

26 января посол США Джон Салливан передал замглавы МИД России Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. Для этого он лично прибыл в здание российского МИД.

Марина Совина
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