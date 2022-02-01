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Лицо блогерши сравнили с грязным чайным пакетиком из-за ее тяги к экспериментам

TikTok-блогерша показала губы после увеличения: они сильно отекли и покрылись синяками
Эбби Коберн

Эбби Коберн. Кадр: видео @motherhoodwithabbey

Жительница Англии показала отек губ после их увеличения филлерами гиалуроновой кислоты и столкнулась с травлей в сети. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

Эбби Коберн (Abbey Coburn) объяснила, что многие пользователи осуждают ее за тягу к экспериментам над внешностью. Так, под одним из постов подписчик сравнил женщину с «грязным чайным пакетиком» из-за оранжевого оттенка лица, который появился у нее после использования автозагара. Однако, по словам блогерши, критика со стороны хейтеров и многочисленные комментарии с оскорблениями лишь поднимают активность ее аккаунта и делают ее более знаменитой.

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Так, Коберн опубликовала очередное видео, которое сняла в салоне красоты. Женщина показала себя до и после процедуры увеличения губ. Она подчеркнула, что в результате инъекций они сильно отекли и покрылись синяками. «Счастливого дня увеличения губ всем моим хейтерам», — подписала она публикацию.

Пользователи сети вновь раскритиковали ее внешний вид в комментариях под роликом. «И чем ты хвастаешься? Выглядишь страшно», «Отвратительная женщина», «У тебя скоро губы взорвутся, зачем ты это делаешь», «Больно смотреть», «Как лягушка», — высказывались они.

Ранее в январе 29-летняя жительница Великобритании Кэти Чемп (Katie Champ) рассказала, что решила уменьшить пухлые губы после шести лет регулярных инъекций, поскольку с возрастом ее предпочтения стали другими. Кроме того, по мнению женщины, стандарты красоты постоянно меняются, и сейчас она наблюдает тренд на более натуральную внешность.

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Таисия Косинцева
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