Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Оценено влияние утечки ответа США на переговорах по гарантиям безопасности

Политолог Дудаков исключил причастность Госдепа к утечке ответа США на предложения России

Фото: Shutterstock

Публикация ответа США не повлияет на ход переговоров по гарантиям безопасности, уверен политолог Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что к публикации документа едва ли причастны власти, поскольку его текст все равно появился бы в СМИ рано или поздно.

В своем ответе на российские предложения по гарантиям безопасности США и НАТО, с одной стороны, предлагают восстановить отношения и работу закрытых в прошлом году посольств. С другой стороны, они угрожают развернуть больше войск в Восточной Европе в случае «агрессии России в отношении Украины». Об этом говорится в тексте, опубликованном испанской газетой El Pais.

Малек Дудаков уверен, что утечка документов не повлияет на ход переговоров США, НАТО и России. «Это уже не первая утечка. В принципе, вопрос засекречивания этого текста не был таким уж принципиальным, с ним уже ознакомилось достаточное количество участников, потому он все равно всплыл бы рано или поздно. Вопрос того, кто его слил, тоже не является таким уж важным. Понятно, что за этим не стояли сотрудники Госдепа, это точно был кто-то поменьше», — считает политолог.

Ранее Малек Дудаков предположил, при каком условии США могут пойти на уступки в рамках переговоров с Россией по гарантиям безопасности. Он считает, это будет зависеть от эскалации конфликта американцев с Китаем.

Испанская газета El Pais опубликовала текст ответа США и НАТО на ранее озвученные инициативы Москвы в среду, 2 февраля. В документе, в частности, говорилось, что Вашингтон не готов дать Москве гарантии, что Украина не станет в будущем членом НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
США перебросят тысячи военных к границам России
Вирусолог оценил опасность выявленного в России «стелс-омикрона»
Появилось видео эвакуации туристов с канатной дороги на Красной Поляне
Windows 11 ускорят
На юго-западе Германии произошла утечка опасных химикатов
Врач перечислила основные симптомы омикрон-штамма
Названы проблемы россиян при оформлении ипотеки
Европейский банк выделил миллионы долларов из-за риска антироссийских санкций
Российских полицейских обвинили в мошенничестве и взятке на 22 миллиона рублей
Умер потерявшийся и найденный кот из петербургского музея
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.