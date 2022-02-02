Оценено влияние утечки ответа США на переговорах по гарантиям безопасности

Публикация ответа США не повлияет на ход переговоров по гарантиям безопасности, уверен политолог Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что к публикации документа едва ли причастны власти, поскольку его текст все равно появился бы в СМИ рано или поздно.

В своем ответе на российские предложения по гарантиям безопасности США и НАТО, с одной стороны, предлагают восстановить отношения и работу закрытых в прошлом году посольств. С другой стороны, они угрожают развернуть больше войск в Восточной Европе в случае «агрессии России в отношении Украины». Об этом говорится в тексте, опубликованном испанской газетой El Pais.

Малек Дудаков уверен, что утечка документов не повлияет на ход переговоров США, НАТО и России. «Это уже не первая утечка. В принципе, вопрос засекречивания этого текста не был таким уж принципиальным, с ним уже ознакомилось достаточное количество участников, потому он все равно всплыл бы рано или поздно. Вопрос того, кто его слил, тоже не является таким уж важным. Понятно, что за этим не стояли сотрудники Госдепа, это точно был кто-то поменьше», — считает политолог.

Ранее Малек Дудаков предположил, при каком условии США могут пойти на уступки в рамках переговоров с Россией по гарантиям безопасности. Он считает, это будет зависеть от эскалации конфликта американцев с Китаем.

Испанская газета El Pais опубликовала текст ответа США и НАТО на ранее озвученные инициативы Москвы в среду, 2 февраля. В документе, в частности, говорилось, что Вашингтон не готов дать Москве гарантии, что Украина не станет в будущем членом НАТО.