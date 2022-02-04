«Газпром» начал сокращать транзит через Украину

Прокачка через украинскую газотранспортную систему (ГТС) «Газпромом» снижается третий день подряд, после того, как 1 февраля она выросла почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины» 4 февраля, сообщает РИА Новости.

Со 106,74 миллиона кубометров в начале месяца (почти совпадает с контрактными 109 миллионами) транзит сначала сократился до 92,47 миллиона 2 февраля, а затем упал до 82,07 миллиона. Заявка на 4 февраля составила уже 73,03 миллиона кубометров.

Поставки по газопроводу «Ямал — Европа» в Германии по-прежнему не ведутся. Они были прекращены еще 21 декабря 2021 года и, несмотря на несколько бронирований, так и не возобновились. На этом фоне цены на природный газ на европейских биржах остаются близки к тысяче долларов за тысячу кубометров, на уровне 950 долларов.

Ранее сообщалось, что Украина начала подготовку к прекращению транзита, что сделает невозможной практику виртуального реверса, в рамках которой газ для Европы оставался на территории страны. Впервые с 2014 года Киев увеличил возможности по гарантированному физическому импорту газа из ЕС.

Оператор газотранспортной системы Украины договорился со словацким газотранспортным оператором Eustream об экстренном наращивании объемов гарантированной мощности газопровода, до 42 миллиона кубометров в сутки. Ранее 15 миллионов кубометров из этого объема Словакия не гарантировала. При этом текущие поставки в этом направлении на два порядка меньше — за весь январь Украина получила только 15 миллионов кубометров