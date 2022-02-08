У Чимаева возникли проблемы с въездом в США

У шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева возникли проблемы с въездом в США. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, боец не смог попасть в США в январе 2022 года. Ему отказали во въезде в аэропорту из-за проблем с визой.

Отмечается, что сложившаяся ситуация может привести к проблемам с выступлениями Чимаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Промоушен проводит большинство турниров в США.

10 января Чимаев попросил главу UFC Дэйну Уайта организовать ему два боя за один вечер. Он подчеркнул, что не шутит и готов проводить несколько поединков подряд.

Чимаев, которого называют Новым Хабибом, не потерпел ни единого поражения в MMA. На его счету четыре победы в UFC. Первые три он добыл за 66 дней, что стало рекордом промоушена. Затем последовал перерыв из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Всего на счету Чимаева десять побед в десяти поединках. До перехода в UFC он дрался в Brave FC. Также Чимаев становился чемпионом Швеции по вольной борьбе.