Генпрокуратура ЛНР допустила новый допрос Протасевича

Официальный представитель Генпрокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Инна Семенова в интервью Telegram-каналу «Донбасс решает» допустила новый допрос основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

По ее словам, летом 2021 года три следователя по согласованию с белорусским КГБ приезжали в Минск допрашивать Протасевича. В настоящий момент следствие продолжается. «И если возникнет необходимость снова допросить Протасевича, этот вопрос будет обсуждаться и согласовываться», — сказала Семенова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич поехал тренироваться в лагерь на Украину. Там его отправили в Донбасс, чтобы «на крови замешать». «Хорошо, что он не стрелял там. Я же пригласил сюда правоохранителей из Донецка, они приезжали его допрашивали. Но мы точно знаем — его Бог миловал, он не убивал в Донбассе», — заверил белорусский лидер.

В прошлом году Генпрокуратура ЛНР утверждала, что Протасевич обстреливал населенные пункты Донбасса из тяжелого вооружения, в результате чего погибли и были ранены мирные жители. После допроса основателя NEXTA представители Генпрокуратуры заявили, что убедились в его причастности к убийствам гражданского населения.

