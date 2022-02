В PlayStation 5 появилось управление голосом

Sony добавила функцию голосового управления в PlayStation 5. Об этом сообщается на сайте компании.

Представители корпорации объявили, что начинают со среды, 9 февраля, разворачивать вторую бета-версию обновления для приставки. С апдейтом в консоли появятся измененные настройки интерфейса, функция голосового управления и обновления группового чата. Пользователи получат возможность активировать опцию управления голосом, чтобы находить или открывать игры, а также включать и выключать PS5.

Разработчики Sony объяснили, что приставка реагирует на запрос «Привет, PlayStation!» Затем нужно произнести команду, чтобы запустить определенные функции девайса, включить или найти игры. Данная опция активирована по умолчанию, однако ее можно выключить в настройках консоли.

Кроме того, в обновлении изменили настройки голосовых чатов. Пользователи смогут выбрать статус чата — открытый или закрытый. С апдейтом на консоль были добавлены новые карточки с трофеями, также функция зачитывания текста с экрана получила новые языки — теперь она работает еще и на русском, арабском, голландском, бразильском португальском, польском и корейском языках.

В настоящий момент функция голосового управления доступна только для пользователей из США и Великобритании. Для доступа к бета-версии PS5 нужно зарегистрироваться на сайте Sony.

В начале февраля представители «М.Видео.Эльдорадо» назвали The Last of Us Part II самой популярной игрой в России. По итогам 2021 года 65 процентов продаж физических копий пришлись на PlayStation 4, примерно по 20 процентов — на PS5, Xbox, Nintendo Switch.