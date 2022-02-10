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Спорт

Медведева поддержала Валиеву и раскритиковала журналистов

Фигуристка Евгения Медведева обвинила журналистов в кликбейте на фоне скандала с Валиевой

Фото: @jmedvedevaj

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала Камилу Валиеву в ситуации с сомнительной допинг-пробой и раскритиковала представителей СМИ. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

Медведева обратилась к 15-летней фигуристке сборной России, выразив поддержку. Однако она подчеркнула, что ее публикация направлена прежде всего в адрес журналистов. Медведева обвинила СМИ в использовании кликбейта ради трафика и предоставлении недостоверной информации на фоне скандала. Спортсменка призвала следить за официальными источниками.

По состоянию на 10 февраля Валиева возобновила тренировки. Временное отстранение спортсменки снято, российская сборная сохранила золото командного турнира Олимпийских игр. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вправе оспорить данное решение.

9 февраля «Спорт-Экспресс» сообщил об отстранении Валиевой с Игр. Вскоре новость была удалена с сайта, а издание выступило с опровержением.

9 февраля портал Inside The Games сообщил, что допинг-проба 15-летней Валиевой оказалась сомнительной. По информации СМИ, тест был сдан до начала Олимпиады — в декабре 2021-го. В пробе были обнаружены следы препарата триметазидина, применяющегося для профилактики стенокардии.

Николай Костюков
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