Губерниев осудил позицию тренеров Валиевой

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев осудил позицию тренеров российской фигуристки Камилы Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат. Его слова приводит «Чемпионат.com».

По его мнению, тренерскому штабу Этери Тутберидзе и представителям Федерации фигурного катания России (ФФКР) нужно быть более открытыми и комментировать происходящее. «Всем должна быть понятна стратегия. Молчание — это плохо», — заявил Губерниев.

«Прятать голову в песок — позиция слабых или виноватых», — такой фразой комментатор описал поведение тренеров Валиевой. Он напомнил, что фигуристке 15 лет, и именно тренеры и сотрудники федерации должны говорить за нее в публичном пространстве.

Ранее Губерниев удивился тому, что о проблемной допинг-пробе, взятой в декабре, стало известно только во время Олимпиады в Пекине. «Почему мы ждали? Ее можно было заменить. Кто пичкал 15-летнюю девочку этим говном?» — возмутился он.

11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого Международный олимпийский комитет подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года в Пекине Валиевой. Ее дело должно быть рассмотрено до начала личного турнира на Играх.