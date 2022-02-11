Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Канада
11:0
Завершен
Швеция
Олимпийские игры 2022 (ж)|1/4 финала
Латвия
1:3
Завершен
Финляндия
Олимпийские игры 2022 (м)|Группа C
Уотфорд
Завтра
18:00 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Эвертон
Завтра
18:00 (Мск)
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Спорт

Губерниев осудил позицию тренеров Валиевой

Дмитрий Губерниев описал позицию тренеров Камилы Валиевой фразой «прячут голову в песок»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев осудил позицию тренеров российской фигуристки Камилы Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат. Его слова приводит «Чемпионат.com».

По его мнению, тренерскому штабу Этери Тутберидзе и представителям Федерации фигурного катания России (ФФКР) нужно быть более открытыми и комментировать происходящее. «Всем должна быть понятна стратегия. Молчание — это плохо», — заявил Губерниев.

Материалы по теме:
«За нашими охотились давно» Кто пытался подставить Валиеву в Пекине и кому нужен новый допинговый скандал вокруг России?
«За нашими охотились давно»Кто пытался подставить Валиеву в Пекине и кому нужен новый допинговый скандал вокруг России?
00:00
Фигуристку Камилу Валиеву подозревают в применении допинга. В тестах российской спортсменки нашли запрещенные вещества
Фигуристку Камилу Валиеву подозревают в применении допинга.В тестах российской спортсменки нашли запрещенные вещества
Вчера

«Прятать голову в песок — позиция слабых или виноватых», — такой фразой комментатор описал поведение тренеров Валиевой. Он напомнил, что фигуристке 15 лет, и именно тренеры и сотрудники федерации должны говорить за нее в публичном пространстве.

Ранее Губерниев удивился тому, что о проблемной допинг-пробе, взятой в декабре, стало известно только во время Олимпиады в Пекине. «Почему мы ждали? Ее можно было заменить. Кто пичкал 15-летнюю девочку этим говном?» — возмутился он.

11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого Международный олимпийский комитет подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года в Пекине Валиевой. Ее дело должно быть рассмотрено до начала личного турнира на Играх.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Сборная России поднялась на одну строчку в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Макрон поговорит с Путиным по телефону
Зеленский ввел санкции против телеканала «Наш»
Белый дом рассказал о планах России захватить крупные города Украины
Евросоюз и США призвали своих граждан покинуть Украину
Британия начала эвакуировать сотрудников посольства из Киева
Стало известно о желании Байдена провести телефонный разговор с Путиным
Байден более часа обсуждал с европейскими лидерами ситуацию вокруг Украины
Губерниев осудил позицию тренеров Валиевой
Влюбленные весь день катались на такси и задолжали десятки тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.