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Спорт

Матвиенко заявила о манипуляции западных спецслужб в ситуации с Валиевой

Спикер Совфеда Матвиенко допустила манипуляции западных спецслужб в ситуации с Валиевой
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит РИА Новости.

«Почему история возникла изначально как медийный шум, вброс некоторых западных СМИ, а не как официальное сообщение? Все это по меньшей мере, согласитесь, странно», — рассказала политик. По ее словам, некоторую ясность внес тот факт, что допинговый скандал привязывают к «акту Родченкова». Матвиенко заявила, что в ситуации с Валиевой сейчас начинают угадываться манипуляции спецслужб США.

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Фигуристку Камилу Валиеву подозревают в применении допинга.В тестах российской спортсменки нашли запрещенные вещества
Вчера

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о недопустимости политизации спорта на фоне допингового скандала с Валиевой. «С позволения сказать, "акт Родченкова" — еще один очевидный пример применения Соединенными Штатами экстерриториального права. Аналогичным образом Вашингтон действует, угрожая санкциями другим странам за деловые контакты с Россией в той или иной сфере», — отметил депутат. Он подчеркнул, что такие законы являются классическим инструментом манипуляции и давления.

11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого Международный олимпийский комитет подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года в Пекине Валиевой. Ее дело должно быть рассмотрено до начала личного турнира на Играх.

Дарья Коршунова
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