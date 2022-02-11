Матвиенко заявила о манипуляции западных спецслужб в ситуации с Валиевой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит РИА Новости.

«Почему история возникла изначально как медийный шум, вброс некоторых западных СМИ, а не как официальное сообщение? Все это по меньшей мере, согласитесь, странно», — рассказала политик. По ее словам, некоторую ясность внес тот факт, что допинговый скандал привязывают к «акту Родченкова». Матвиенко заявила, что в ситуации с Валиевой сейчас начинают угадываться манипуляции спецслужб США.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о недопустимости политизации спорта на фоне допингового скандала с Валиевой. «С позволения сказать, "акт Родченкова" — еще один очевидный пример применения Соединенными Штатами экстерриториального права. Аналогичным образом Вашингтон действует, угрожая санкциями другим странам за деловые контакты с Россией в той или иной сфере», — отметил депутат. Он подчеркнул, что такие законы являются классическим инструментом манипуляции и давления.

11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого Международный олимпийский комитет подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года в Пекине Валиевой. Ее дело должно быть рассмотрено до начала личного турнира на Играх.