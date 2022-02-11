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Спорт

Олимпийский комитет России выступил с заявлением по делу Валиевой

В ОКР заявили, что будут бороться за сохранение золота командного турнира фигуристов на ОИ

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением по делу о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Его приводит РИА Новости.

В ОКР заявили, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр в Пекине, а значит результаты командного турнира не подлежат автоматическому пересмотру. В организации подчеркнули, что будут бороться за то, чтобы сохранить золото Олимпиады-2022.

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Кроме того, в ОКР добавили, что допинг-проба Валиевой, отобранная после чемпионата Европы в январе 2022 года, а также ее проба, взятая во время Олимпийских игр в Пекине, дали отрицательный результат. Отмечается, что по факту случившегося будет проведено расследование.

Ранее 11 февраля стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года в Пекине Валиевой. Причиной стал положительный результат спортсменки на триметазидин, обнаруженный в пробе от 25 декабря. Ее дело рассмотрит специальная комиссия до начала личного турнира на Играх.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения командного турнира Олимпиады.

Анастасия Борисова
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