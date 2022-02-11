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Спорт

В Госдуме прокомментировали ситуацию с допинг-пробой Валиевой

Депутат Госдумы Свищев заявил, что необходимо дождаться решения CAS по ситуации с Валиевой
Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит News.ru.

Депутат Госдумы заявил, что в деле с положительным результатом теста на допинг необходимо дождаться решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Инстанция вынесет решение до 15 февраля. Он подчеркнул, что к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) можно обратиться за разъяснением ситуации, почему о положительной пробе Валиевой стало известно лишь во время Олимпиады в Пекине, а не в декабре, когда был сдан тест. Впрочем, добавил он, РУСАДА является некоммерческой общественной организацией, поэтому они могут не дать пояснение.

«Главное, чтобы это не выглядело как давление со стороны государства. Это мы проходили, именно за это нас пытались упрекать. Самое главное — у Валиевой все последующие пробы были отрицательными», — заключил Свищев.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой, в которой якобы были обнаружены следы запрещенного препарата, стало известно 9 февраля. Портал Inside The Games сообщил, что тест был сдан до начала Олимпиады — в декабре 2021 года. В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) перенес церемонию награждения командного турнира Олимпиады.

11 февраля Международное агентство тестирование (ITA) сообщило, что проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Препарат, применяющийся для профилактики стенокардии, обнаружен в пробе, взятой на чемпионате России, который проходил в Санкт-Петербурге.

МОК подал апелляцию в CAS на решение РУСАДА об отмене временного отстранения Валиевой от Игр в Пекине. Ее дело рассмотрит специальная комиссия до начала личного турнира на Играх.

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Варвара Кошечкина
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