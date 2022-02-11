Назван представитель Валиевой в CAS

Швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer будет представлять интересы российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает ТАСС.

Дело спортсменки должно быть рассмотрено до 15 февраля, когда на Олимпийских играх в Пекине стартует личный турнир женщин.

Ранее 11 февраля стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в CAS на решение Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения Валиевой от Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Причиной стал положительный результат спортсменки на триметазидин, обнаруженный в пробе от 25 декабря. Ее дело рассмотрит специальная комиссия до начала личного турнира на Играх.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения командного турнира Олимпиады.

Schellenberg Wittmer несколько раз оказывала юридическую поддержку отечественным атлетам. Компания успешно оспорила в CAS апелляции 28 российских спортсменов, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи.