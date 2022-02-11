Участника шоу «Замуж за Бузову» задержали за избиение соседа

Участника популярного реалити-шоу «Замуж за Бузову» Александра Гринева задержали за избиение соседа в Московской области. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, инцидент произошел в декабре 2021 года в Одинцовском районе Подмосковья. Отмечается, что во дворе многоквартирного дома между Гриневым и его соседом завязалась словесная перепалка, которая закончилась рукоприкладством. «Александр сильно избил соседа, мужчине пришлось обращаться за помощью в больницу», — говорится в материале.

В результате пострадавший написал заявление в полицию. Против Гринева было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас участник шоу «Замуж за Бузову» находится под подпиской о невыезде. Правоохранители выясняют все подробности случившегося.

Сам Гринев, комментируя ситуацию KP.RU, заявил, что конфликт произошел из-за собак. По словам мужчины, он вышел во двор погулять со своим питомцем и встретил подруг, которые тоже выгуливали своих собак. Внезапно к ним подошел агрессивно настроенный сосед, который в грубой форме попросил их убрать животных. После этого между ними произошла драка.

«Пострадали мы оба! После потасовки я тоже обратился в больницу, снял побои и также написал заявление в полицию», — заявил Гринев и добавил, что ничего не знает о заведенном против него уголовном деле.

Ранее стало известно, что в отношении другого участника проекта «Замуж за Бузову» Евгения Песенникова возбудили уголовное дело. Мужчину обвинили в мошенничестве на сумму 18 миллионов рублей.

Проект «Замуж за Бузову», участники которого борются за сердце телеведущей Ольги Бузовой, траслировалось на канале ТНТ в 2018 году. В финале знаменитость выбрала участника Дениса Лебедева, но в итоге у них не сложились отношения. Бузова обвинила мужчину в измене и предательстве.