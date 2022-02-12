Появились подробности заседания CAS по делу Валиевой

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) проведет слушания по вопросу снятия временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой в онлайн-формате. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Суд должен вынести решение в течение суток после даты регистрации апелляций — то есть, 12 февраля после 17:20 по московскому времени. Состав арбитров, назначенных на дело 15-летней спортсменки, еще неизвестен. Их должен назначить глава выездной панели CAS американец Майкл Ленард.

11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет подали апелляцию в CAS на решение об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года Валиевой. Она была зарегистрирована вечером 11 февраля.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой сообщалось 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.