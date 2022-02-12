Названа дата заседания CAS по делу Валиевой

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) проведет слушания по вопросу снятия временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой 13 февраля. Его слова приводит ТАСС.

Суд должен пройти в онлайн-формате. Состав арбитров, назначенных на дело 15-летней спортсменки, пока неизвестен.

11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет подали апелляцию в CAS на решение об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года Валиевой. Она была зарегистрирована вечером 11 февраля.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой сообщалось 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

