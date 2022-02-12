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Спорт

В WADA отказались комментировать причину долгого изучения пробы Валиевой

В WADA заявили, что не могут давать комментарии о долгом изучении допинг-проб Валиевой

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказались комментировать причины долгого исследования допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не можем давать дополнительные комментарии по этому делу, поскольку оно находится на рассмотрении», — заявили в организации.

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11 февраля было потвеждено, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого WADA и Международный олимпийский комитет подали апелляцию в CAS на решение об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года спортсменки.

В Олимпийском комитете России (ОКР) остались озадачен тем, сколько WADA обрабатывало допинг-пробу Валиевой. По их мнению, решение могли намеренно задержать до окончания командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В соответствии с международными стандартами срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории, а проба, взятая 25 декабря в Санкт-Петербурге, обрабатывалась практически месяц.

Анастасия Борисова
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