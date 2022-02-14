Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Унион
0:3
Завершен
Боруссия Д
Германия - Бундеслига|22-й тур
Лестер Сити
2:2
Завершен
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Вашингтон Кэпиталз
1:4
Завершен
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
2:4
Завершен
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Аталанта
1:1
Завершен
Ювентус
Италия - Серия А|25-й тур
Спорт

Камила Валиева расплакалась на плече у Этери Тутберидзе на тренировке

Фигуристка Валиева расплакалась на плече у тренера Тутберидзе после неудачной тренировки
Камила Валиева и Этери Тутберидзе

Камила Валиева и Этери Тутберидзе. Кадр: Первый канал

Российская фигуристка Камила Валиева расплакалась на плече у тренера Этери Тутберидзе во время тренировок, пишет ТАСС.

Она тренировалась на льду Столичного дворца спорта в Пекине. После неудачного проката спортсменка не смогла сдержать слез и расплакалась. На данный момент девушка готовится к соревнованиям в женском одиночном катании. Турнир начнется 15 февраля.

Материалы по теме:
«За нашими охотились давно» Кто пытался подставить Валиеву в Пекине и кому нужен новый допинговый скандал вокруг России?
«За нашими охотились давно»Кто пытался подставить Валиеву в Пекине и кому нужен новый допинговый скандал вокруг России?
11 февраля
Фигуристку Камилу Валиеву подозревают в применении допинга. В тестах российской спортсменки нашли запрещенные вещества
Фигуристку Камилу Валиеву подозревают в применении допинга.В тестах российской спортсменки нашли запрещенные вещества
10 февраля

Ранее друг Валиевой, фигурист Морис Квителашвили, рассказал о реакции спортсменки на ситуацию с допинг-тестом. Он считает, что она не могла принять запрещенный препарат. По его словам, фигуристка переживает. Сообщить подробности грузин отказался.

В воскресенье, 13 февраля, в Пекине завершились слушания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допинге. Заседание длилось почти семь часов. Организация пообещала объявить его результаты позже.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Украина запросила встречу с Россией в течение 48 часов
Россиянина будут судить за оскорбление чувств верующих в Деда Мороза
США решили отозвать всех оставшихся дипломатов из Киева
Уролог назвал причины более частого и тяжелого течения COVID-19 у мужчин
Девушка призвала читающих москвичей собираться вместе
В России предложили запретить детям садиться за руль автомобиля
Вирусолог спрогнозировал появление нового суперштамма COVID-19
Камила Валиева расплакалась на плече у Этери Тутберидзе на тренировке
Полная модель сходила на шопинг в магазины популярных брендов и разочаровалась
Генетик спрогнозировал будущее дельта-штамма COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.