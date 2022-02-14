Камила Валиева расплакалась на плече у Этери Тутберидзе на тренировке

Российская фигуристка Камила Валиева расплакалась на плече у тренера Этери Тутберидзе во время тренировок, пишет ТАСС.

Она тренировалась на льду Столичного дворца спорта в Пекине. После неудачного проката спортсменка не смогла сдержать слез и расплакалась. На данный момент девушка готовится к соревнованиям в женском одиночном катании. Турнир начнется 15 февраля.

Ранее друг Валиевой, фигурист Морис Квителашвили, рассказал о реакции спортсменки на ситуацию с допинг-тестом. Он считает, что она не могла принять запрещенный препарат. По его словам, фигуристка переживает. Сообщить подробности грузин отказался.

В воскресенье, 13 февраля, в Пекине завершились слушания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допинге. Заседание длилось почти семь часов. Организация пообещала объявить его результаты позже.