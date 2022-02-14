Федерация фигурного катания России сделала заявление о допуске Валиевой на ОИ

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) России Александр Коган выступил с заявлением о решении выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы очень рады, что здравый смысл и справедливость восторжествовали. Девочка сможет показать все лучшее, на что она способна. Так что эмоции исключительно положительные», — заявил Коган. Глава ФФККР подчеркнул, что слушания по делу проходили очень долго, и выразил надежду, что Валиева сможет собраться после психологических испытаний.

Ранее 14 февраля CAS снял временное отстранение с Валиевой. Фигуристку допустили до участия в личном турнире на Олимпийских играх. Причиной стал статус «защищенного лица» спортсменки и позднее извещение о положительной допинг-пробе.

Короткая программа в женских соревнованиях пройдет 15 февраля. Валиева выступит под 26-м номером. Начало турнира — в 13:30 по московскому времени.