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Спорт

Федерация фигурного катания России сделала заявление о допуске Валиевой на ОИ

Глава ФФККР Коган заявил, что в деле Камилы Валиевой восторжествовала справедливость
Александр Коган

Александр Коган. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) России Александр Коган выступил с заявлением о решении выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы очень рады, что здравый смысл и справедливость восторжествовали. Девочка сможет показать все лучшее, на что она способна. Так что эмоции исключительно положительные», — заявил Коган. Глава ФФККР подчеркнул, что слушания по делу проходили очень долго, и выразил надежду, что Валиева сможет собраться после психологических испытаний.

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Ранее 14 февраля CAS снял временное отстранение с Валиевой. Фигуристку допустили до участия в личном турнире на Олимпийских играх. Причиной стал статус «защищенного лица» спортсменки и позднее извещение о положительной допинг-пробе.

Короткая программа в женских соревнованиях пройдет 15 февраля. Валиева выступит под 26-м номером. Начало турнира — в 13:30 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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