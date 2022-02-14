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Спорт

Международный союз конькобежцев оценил решение допустить Валиеву до Олимпиады

В ISU заявили, что уважают решение допустить фигуристку Камилу Валиеву до Олимпиады-2022

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Международный союз конькобежцев (ISU) оценил решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявление приводится на сайте организации.

В ISU заявили, что осведомлены о решении допустить спортсменку до участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине и теперь ожидают получения документов с обоснованием решения. «ISU будет уважать решение, по которому временное отстранение Валиевой остается отмененным», — говорится в сообщении организации.

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Ранее 14 февраля CAS снял временное отстранение с Валиевой. Фигуристку допустили до участия в личном турнире на Олимпийских играх. Причиной стал статус «защищенного лица» спортсменки и позднее извещение о положительной допинг-пробе.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

Анастасия Борисова
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