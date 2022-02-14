Правила в женском одиночном турнире на ОИ-2022 изменили из-за Валиевой

К участию в произвольной программе в женском одиночном турнире на Олимпийских играх-2022 в Пекине могут допустить 25, а не 24 лучшие спортсменки по итогам короткой программы. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Правила решили изменить из-за ситуации с россиянкой Камилой Валиевой, которая допущена до соревнований, но остается подозреваемой в применении допинга. Количество участниц в произвольной программе увеличат, если в число 24 лучших после первого проката попадет Валиева.

Ранее 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) снял временное отстранение с Валиевой. Фигуристку допустили до участия в личном турнире на Олимпийских играх. Причиной стал статус «защищенного лица» спортсменки и позднее извещение о положительной допинг-пробе.

Фигуристки представят короткую программу 15 февраля. Медали будут разыграны в произвольной программе 17 февраля. Если Валиева попадет на пьедестал почета, церемонию награждения отменят. Она состоится только тогда, когда разбирательство в деле спортсменки будет окончено.

