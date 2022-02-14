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Названа причина отказа органов при COVID-19

Ученые из МГУ объяснили перемещение SARS-CoV-2 из легких

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российские ученые из ФГБУ НМИЦ Гематологии, РУДН и МГУ имени М.В. Ломоносова объяснили, каким образом вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, перемещается из легких заболевшего в другие органы, а затем вызывает их отказ. Об этом сообщает «Газета.ру».

Исследователи выявили, что вирус мигрирует из легких с помощью крови и лимфы, но для этого ему необходимо, чтобы в легких была начальная стадия воспаления и высокая вирусная нагрузка. Они также обнаружили, что причиной отказа органов является не сам факт наличия вируса в клетках, а возникающая гипоксия, вызванная нарушением кровоснабжения.

«Мы предполагаем, что в условиях нарушенного кровообращения в легком основным путем распространения частиц коронавируса из легких в другие органы становится лимфогематогенный путь, о чем свидетельствует высокая частота выявления РНК SARS-CoV-2 в лимфатических узлах средостения», — сообщил один из авторов исследования Адхамжон Абдуллаев.

К таким выводам специалисты пришли проанализировав ткани 36 больных, которые скончались от коронавируса. У трети исследуемых SARS-CoV-2 обнаружился только в легких, но у большей части респондентов (63,9 процента) оказались поражены несколько органов. Следы присутствия вируса также были выявлены у 86,9 процента в лимфатических узлах, у 56,5 процента было поражено вирусом сердце, у 52,2 процента пациентов РНК SARS-CoV-2 выявился в селезенке, 47,8 процента — в печени, 26 процентов — в почках, а у 13 процентов испытуемых вирус присутствовал в головном мозге.

Ранее кардиолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев объяснил, что COVID-19 стал все чаще вызывать проблемы с сердечно-сосудистой системой у пациентов, которые не имели до заболевания патологий.

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Елена Апазиди
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