Кремль анонсировал новую внешнеполитическую концепцию России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью РИА Новости. В нем он прокомментировал результативность переговоров по разоружению, сообщил о доработке внешнеполитической концепции России и рассказал о взаимодействии стран Европы и США.

В ногу со временем

Представитель Кремля анонсировал новую внешнеполитическую концепцию России. Он отметил, что документы в этой области претерпевают изменения с учетом нынешней обстановки в мире.

И она будет дорабатываться. Но как раз с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Пресс-секретарь президента России напомнил, что неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза обсуждались ключевые «контуры» новой внешнеполитической концепции страны.

Разоружение

Официальный представитель Кремля заявил, что в ситуации по разоруженческой тематике «все не очень хорошо». Он спрогнозировал многолетние и тяжелые переговоры в этой области. По мнению Пескова, в рамках диалога по разоружению ожидаются позиционные противостояния, результативность которых под вопросом.

Взаимоотношения Европы и США

Кроме того, Песков высказался о взаимоотношениях Европы и США. Он заявил, что европейские государства последовательно и весьма энергично стремятся усилить направление внешней политики и безопасности в интеграционных процессах.

Однако этот вопрос является «одним из столпов, который всегда хромал в Евросоюзе», а «европейцы отчаянно пытаются повысить внешнеполитическую роль Евросоюза в мировых делах».

Песков заявил, что у Европы не совсем получается усилить свою роль во внешней политике. Он объяснил данный факт значительным влиянием Вашингтона на страны.

Соединенные Штаты никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать, и если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет. Это было, это есть, это продолжается. И нам об этом хорошо известно Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Это положение заметно контрастирует со стремлением Европы стать более суверенной в своих интересах на международной арене. Песков выразил надежду, что здравый смысл возобладает и европейцы в первую очередь станут «думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живем бок о бок и являемся прямыми соседями».

«Насильно мил не будешь»

Ранее Песков прокомментировал отношения России с Западом. Он подчеркнул, что страна заинтересована в сотрудничестве с европейскими партнерами, с США — в торгово-экономической, инвестиционной сфере и сфере по вопросам безопасности.

Однако «насильно мил не будешь», отметил представитель Кремля. Он заявил, что Россия планирует расшить взаимодействие с теми партнерами, в отношениях с которыми присутствует взаимность. Песков назвал нормальной ситуацию, когда дефицит общения на одном фланге компенсируется общением на другом фланге.

Кризис на Украине

Президент США Джо Байден во время переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал дату нападения России на Украину. Отмечается, что заявление американского лидера подтвердили несколько официальных лиц в стране. Вашингтон предупредил партнеров, что российскому наступлению якобы предшествует шквал ракетных ударов и кибератаки.

16 февраля Россия «вторгнется» на Украину

При этом европейские партнеры оценили этот прогноз с долей скепсиса. Например, дипломатический источник в Елисейским дворце заявил, что в отличие от США Франция не видит признаков эскалации от России на Украине. Информатор газеты Figaro указал, что в выступлениях президента России Владимира Путина отсутствуют планы наступления.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что американские политики врали, врут и будут врать, чтобы создать предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. В качестве примера она напомнила слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который ранее анонсировал вторжение России на Украину в любой день.