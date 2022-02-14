Роднина предостерегла Валиеву после решения CAS

Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к личному турниру на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что рада за данную 15-летней спортсменке возможность участвовать в соревнованиях. Она подчеркнула, что Валиева должна справиться с психологическим давлением. «Но это лишь локальный успех. Даже если Валиева выиграет золото, его надо будет отстоять в судах. Просто так медаль никто не оставит. Проблема есть», — предостерегла фигуристку депутат.

Ранее 14 февраля CAS снял временное отстранение с Валиевой. Фигуристку допустили до участия в личном турнире на Олимпийских играх. Причиной стал статус «защищенного лица» спортсменки и позднее извещение о положительной допинг-пробе.

Короткая программа в женских соревнованиях пройдет 15 февраля. Валиева выступит под 26-м номером. Начало турнира — в 13:30 по московскому времени.