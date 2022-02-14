РУСАДА продолжит разбирательства по делу Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит расследование в рамках дела фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщается на сайте Международного агентства тестирования (ITA).

«Разбирательства по факту очевидного нарушения антидопинговых правил будет продолжены в установленном порядке», — говорится в заявлении. Подчеркивается, что 15-летняя спортсменка вправе запросить анализ допинг-пробы Б.

Ранее 14 февраля CAS снял временное отстранение с Валиевой. Фигуристку допустили до участия в личном турнире на Олимпийских играх. Причиной стал статус «защищенного лица» спортсменки и позднее извещение о положительной допинг-пробе.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.