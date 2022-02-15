Тренер объяснил провал Латыпова в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Тренер сборной России по стрельбе Максим Максимов высказался о выступлении биатлониста Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его слова приводятся в Telegram-канале «Матч ТВ».

«Первый выстрел он попал в порыв, а дальше затрясло ребенка», — заявил Максимов. Он посчитал, что Латыпов не был готов психологически, поэтому и допустил пять промахов. Тренер попросил болельщиков не винить спортсмена и оказать ему поддержку.

Сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Латыпова завоевала бронзу по итогам эстафеты. Перед последней стрельбой россияне лидировали с преимуществом почти в одну минуту, однако Латыпов допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга. В итоге победителями стали биатлонисты из Норвегии, а второе место досталось французам.

После эстафеты Латыпов признался, что не справился со своей работой. Он извинился перед фанатами за провал в концовке эстафеты.