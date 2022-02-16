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МОК назвал приоритетом безопасность Валиевой при рассмотрении дела о допинге

МОК заявил, что готовы обеспечить безопасность Валиевой при рассмотрении дела о допинге

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Главным приоритетом при рассмотрении дела о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой является безопасность спортсменки. Об этом завил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, передает ТАСС.

Он заявил, что организация делает все возможное, чтобы защитить спортсменку, находящуюся в центре спекуляций. Адамс добавил, что ведется работа с 60-ю вспомогательными сотрудниками окружения. Он назвал МОК ответственным за то, как обсуждается это дело, и напомнил, что оно еще не завершено.

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Валиева стала лидером в короткой программе 15 февраля. За прокат 15-летняя спортсменка получила 82,16 балла. На втором месте расположилась другая россиянка Анна Щербакова с 80,20 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото с 79,84 балла.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и МОК из-за положительной допинг-пробы Валиевой. В результате она была допущена до участия в личном турнире Олимпиады-2022.

Дарья Коршунова
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