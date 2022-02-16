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В МОК оценили вероятность появления Валиевой на пресс-конференции по итогам ОИ

В МОК заявили, что Валиева может пропустить пресс-конференцию после произвольной программы

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В Международном олимпийском комитете (МОК) оценили вероятность появления российской фигуристки Камилы Валиевой на пресс-конференции по итогам соревнований в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Об этом завил официальный представитель МОК Марк Адамс, передает ТАСС.

«Я не уверен, что мы сможем заставить ее появиться на пресс-конференции. Я считаю эту возможность неочевидной», — отметил Адамс. По его мнению, фигуристка не придет на итоговую пресс-конференцию.

Валиева стала лидером в короткой программе 15 февраля. За прокат 15-летняя спортсменка получила 82,16 балла. Она не появилась на пресс-конференции по итогам короткой программы. В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что фигуристка плохо себя чувствовала.

14 февраля МОК объявил, что откажется от вручения медалей по итогам личного женского турнира, если в число призеров попадет Валиева. Спортсменка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021-го и участвует в Олимпиаде по итогу решения Спортивного арбитражного суда.

Дарья Коршунова
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