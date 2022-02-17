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Глава МОК обсудил с американскими фигуристами отмену церемонии награждения на ОИ

Бах обсудил с американскими фигуристами отмену награждения призеров ОИ из-за дела Валиевой
Томас Бах

Томас Бах. Фото: Mike Blake / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провел встречу с американскими фигуристами. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МОК обсудил со спортсменами отмену церемонии награждения призеров командного турнира Олимпиады в Пекине, в котором команда США заняла второе место. «Насколько я знаю, инициатива принадлежала Баху, он сам бывший спортсмен, он решил поддержать их. Также мы предложили такую встречу японской команде, но они сказали, что она им не требуется, они полностью поддержали решение МОК», — заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Ранее сообщалось, что МОК отказался от награждения победителей командного турнира фигуристов, в котором сильнейшими стали россияне, из-за расследования дела в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Кроме того, организаторы Игр не станут проводить церемонию вручения наград в том случае, если в личном турнире она окажется среди призеров.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, но об этом стало известно только 9 февраля. В составе сборной России она стала победительницей командного турнира Олимпиады. Спортсменку допустили до личного турнира Игр решением CAS.

Дарья Коршунова
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