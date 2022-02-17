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Стала известна дата проведения перенесенного из-за коронавируса МЧМ по хоккею

Перенесенный из-за COVID-19 молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Канаде в августе

Фото: Panoramic / Globallookpress

Стала известна новая дата проведения молодежного чемпионата мира-2022 по хоккею, перенесенного из-за вспышек коронавируса в нескольких командах. Слова президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа приводит РИА Новости.

«Мужской молодежный чемпионат мира-2022 пройдет в середине августа в провинции Альберта в Канаде. Это будут абсолютно новые соревнования, мы обнуляем все результаты уже сыгранных матчей», — заявил Тардиф. Он отметил, что решение отменить турнир в декабре было правильным.

Также Тардиф рассказал об изменениях в формате, которые произойдут после турнира в 2022 году. «Одна команда все-таки вылетит, в Новосибирске и Омске на молодежном чемпионате мира-2023 не будет 11 команд», — заявил он.

Об отмене МЧМ-2022 стало известно 29 декабря. В команде России COVID-19 заразились два игрока, среди них оказался 17-летний Матвей Мичков. Хоккеистов отправили на карантин.

Перед отменой чемпионата сообщалось об отмене матча между сборными России и Словакии. Российской команде присудили техническое поражение со счетом 0:1. Командам США и Чехии, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, также присудили технические поражения.

Дарья Коршунова
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