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В ОКР заявили о готовности отстаивать итоги командного турнира фигуристов в суде

Поздняков заявил, что ОКР готов отстаивать итоги командного турнира фигуристов на ОИ в CAS
Станислав Поздняков

Станислав Поздняков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в Международный союз конькобежцев (ISU) по вопросу пересмотра результатов командного турнира фигуристов на Играх в Пекине. Об этом сообщается на сайте организации.

Глава ОКР Станислав Поздняков заявил о несогласии с решением считать результаты командного и личного женского турниров предварительными. «ОКР направил письмо в ISU, в котором детально и аргументированно изложил позицию о том, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении спортсменки. Мы будем отстаивать эту позицию последовательно в рамках любого возможного разбирательства, в том числе в Спортивном арбитражном суде (CAS), если потребуется», — подчеркнул готовность он. Поздняков пояснил, что по антидопинговым правилам пересмотр результатов мог бы иметь место, если бы нарушение было совершено во время Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет отказался от награждения победителей командного турнира фигуристов, в котором сильнейшими стали россияне, из-за расследования в отношении Камилы Валиевой. Кроме того, организаторы Игр не станут проводить церемонию вручения наград в том случае, если в личном турнире она окажется среди призеров.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, но об этом стало известно только 9 февраля. Спортсменку допустили до личного турнира Игр решением CAS.

Дарья Коршунова
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