В WADA оценили влияние скандала с Валиевой на борьбу с допингом в России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оценило влияние скандала с фигуристкой Камилой Валиевой на ситуацию с допингом в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Этот случай плохо отражается на борьбе с допингом в России», — заявили в WADA. В организации также рассказали, что у них есть вопросы к тому, как Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вело это дело.

WADA уже осудило решение о дальнейшем допуске Валиевой до Олимпиады. В агентстве подчеркнули, что независимый отдел разведки и расследований изучит дело россиянки. В соответствии с положениями кодекса о несовершеннолетних WADA проведет расследование в отношении вспомогательного персонала фигуристки.

Ранее 14 февраля CAS снял временное отстранение с Валиевой. Фигуристку допустили до участия в личном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Причиной стал статус «защищенного лица» спортсменки и позднее извещение о положительной допинг-пробе.