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Спорт

В МОК обсудят вопрос участия несовершеннолетних в Олимпийских играх

В МОК рассмотрят тему участия несовершеннолетних в Олимпийских играх, заявил Томас Бах

Фото: Phil Noble / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в организации обсудят вопрос участия несовершеннолетних в Олимпийских играх. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Баха, проблема требует тщательного обсуждения и консультаций. Вопрос будет рассматриваться вместе с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также международных и национальных федераций по различным видам спорта. Он допустил, что федерации смогут увеличить минимальный возраст для участия в Олимпиадах.

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11 февраля

Ранее Бах признался, что МОК стремился лишить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву права на участие в Играх после обнародования информации о сомнительном допинг-тесте. Вместе с тем он заявил, что уважает решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому фигуристка была допущена до участия в личном турнире. 17 февраля CAS подтвердил, что микродоза запрещенного препарата попала в организм спортсменки случайно и не могла повлиять на результаты Валиевой.

По итогам личного турнира Валиева заняла четвертое место. Она не сумела попасть в число призеров, несмотря на лидерство после короткой программы.

Николай Костюков
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