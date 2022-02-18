Канделаки высказалась об «охоте» на Валиеву

Телеведущая, исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ Тина Канделаки высказалась о результате на Олимпиаде-2022 российской фигуристки Камилы Валиевой, которая совершила ошибки в произвольной программе и заняла четвертое место на фоне скандала с положительной допинг-пробой. В своем Telegram-канале она раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), обвинив их в неудаче спортсменки.

Канделаки выразила уверенность в том, что Валиева была бы на олимпийском пьедестале, если бы не противостояние из-за допингового разбирательства с участием чиновников WADA, МОК и Международного союза конькобежцев (ISU), который ранее не пригласил фигуристку на показательные выступления.

«Навалившись, они (МОК, WADA и ISU — прим. «Ленты.ру») сломали Камиле [Валиевой] главное соревнование ее жизни. Вместе с журналистами охотились на ребенка, который работал как прокаженный, чтобы стать самой лучшей фигуристкой мира», — написала телеведущая. Она обвинила МОК и WADA в том, что они заставили Валиеву оправдываться за то, в чем спортсменка не виновата.

Канделаки также высказалась о результатах на Играх других российских фигуристок — Анны Щербаковой, завоевавшей золотую медаль, и Александры Трусовой, которая получила серебро и установила рекорд, исполнив пять четверных прыжков в одной программе на ОИ. Достижения Щербаковой и Трусовой она назвала историческими результатами.

Ранее стало известно, что WADA обвинило Спортивный арбитражный суд (CAS) в нарушении кодекса агентства. В заявлении организации утверждается, что суд переписал правила ради обеспечения допуска 15-летней Валиевой к дальнейшему участию в Олимпийских играх.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой сообщалось 9 февраля. Ее декабрьская проба дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. WADA и МОК добивались отстранения фигуристки, однако CAS разрешил ей участвовать в Играх. Спортивный арбитражный суд также подтвердил, что препарат мог попасть в организм фигуристки из-за лекарства ее дедушки.