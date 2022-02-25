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Корабли Балтийского флота отразили воздушный налет на учениях

Корабли Балтийского флота отработали уничтожение воздушных целей условного противника

Кадр: Минобороны РФ

В ходе учений по противовоздушной обороне (ПВО) в Балтийске Калининградской области задействовали надводные корабли Балтийского флота. Экипажи кораблей отработали противодействие средствам налета условного противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«В пункте базирования Балтийского флота в городе Балтийске прошли совместные учения с дежурными сменами центров управления, корабельными расчетами постов противовоздушной обороны и подразделениями морской авиации с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов средств воздушного нападения условного противника», — сообщили в пресс-службе.

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По сценарию учений средства радионаблюдения выявили авиацию условного противника, которая приближалась к пункту базирования. После этого на кораблях подготовили средства ПВО к применению. Также корабельные расчеты начали прием и анализ данных по воздушной обстановке. В пресс-службе отметили, что воздушные цели условно уничтожили после классификации. Расчеты средств ПВО применили корабельные зенитные ракетные и артиллерийские комплексы. К учениям привлекли более десяти кораблей, включая корветы, тральщики, катера, малые ракетные корабли и малые противолодочные корабли.

В феврале экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели учения с боевыми стрельбами в Авачинском заливе. Корабли применили многоствольные артиллерийские установки.

Ранее в том же месяце подразделения артиллерии Балтийского флота применили крупнокалиберные пушки «Гиацинт» на учениях.

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Даниил Иринин
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