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Илон Маск ответил на предупреждение Рогозина о падении МКС

Илон Маск ответил логотипом SpaceX на вопрос Рогозина о том, кто защитит МКС от падения

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Илон Маск отреагировал на предупреждение генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о последствиях блокировки Соединенными Штатами сотрудничества с Россией по Международной космической станции (МКС). Соответствующее сообщение предприниматель опубликовал в Twitter.

Маск ответил картинкой с логотипом своей компании SpaceX на вопрос Рогозина о том, кто защитит МКС от схождения с орбиты и падения на территорию США или Европы.

Ранее бизнесмен также заявил, что открыл доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины.

24 февраля президент США Джо Байден во время обращения по ситуации вокруг Украины пообещал ввести санкции против российской космической программы. В ответ Рогозин заявил, что именно двигатели российских грузовых кораблей «Прогресс МС» корректируют орбиту МКС, а также защищают ее от опасного сближения с космическим мусором, и прекращение сотрудничества может привести к катастрофе.

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Виктория Кондратьева
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